Manisa'da heyelana karşı yeni yol yapıldı
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Manisa'da heyelana karşı yeni yol yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda asfalt çalışmalarına başladı.

Manisa'da heyelana karşı yeni yol yapıldı
01.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:47

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda asfalt çalışmalarına başladı. Yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde sık sık yaşanan heyelanların da önüne geçmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda deplase çalışmasıyla sıfırdan yeni bir yol yaparak yolu farklı bir alana taşıdı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Bu kapsamda asfalt çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Akhisar'a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt çalışmasına başlanan yolda aynı zamanda deplase çalışması da gerçekleştirildi. Yaklaşan Kurban bayramında yaklaşık 2 bin hayvanın kesiminin yapılmasının beklendiği bölgeye ulaşımı sağlayan Yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde önceki yıllarda sık sık heyelan meydana gelmesi nedeniyle yapılan deplase çalışmasıyla sıfırdan yeni yol yaparak vatandaşların güvenliği sağlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Yaklaşık 75 günlük bir çalışmayla bir kilometrelik kısım yeniden deplase edilerek yol yukarıya alındı. Sıfırdan bir yol yapıldı. Daha önceki yolumuzda sürekli heyelan oluyordu. Yeniden tamiratına emek sarf ediliyordu. Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 17 ilçemizde bütün köylerimizde muhtarlarımızın bütün talepleri anında değerlendiriliyor ve refleks gösteriliyor. Buradaki çalışma sathi kaplamadan çok daha önemli bir çalışma. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileten Akkocalı Mahalle Muhtarı İsa Alkan, "Burada daha önce eski yolumuz vardı. Göçmelerden dolayı yolumuz yukarı alındı. Daha önce devamlı heyelan oluşuyordu. Şimdi heyelan oluşması kesildi. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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