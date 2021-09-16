Manisa'da hemzemin geçitteki kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hayatını kaybetti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hemzemin geçitte 11 Eylül'de meydana gelen kazada yaralanan 77 yaşındaki otomobil sürücüsü Osman Dilek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hemzemin geçitte 11 Eylül'de meydana gelen kazada yaralanan 77 yaşındaki otomobil sürücüsü Osman Dilek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Osman Dilek, yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dilek'in cenazesi Hüsrev Ağa Camisi'nde bugün kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İzmir'e giden yolcu treni, Kazım Karabekir Mahallesi 354. Sokak'taki hemzemin geçitte, Osman Dilek'in kullandığı 45 AV 717 plakalı otomobile çarpmıştı. Yaklaşık 150 metre sürüklenerek duran otomobildeki sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılmıştı.