Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni ile A.A. yönetimindeki 45 KB 0192 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA