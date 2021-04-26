Manisa'da helikopterli trafik denetimi
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Manisa'da helikopterli trafik denetimi

Manisa'da helikopterli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 81 araç sürücüsüne, para cezası uygulandı, 34 araç ise trafikten men edildi.

MANİSA'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 81 araç sürücüsüne, para cezası uygulandı, 34 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolu'nda, bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde, kural ihlali yapan sürücüler, jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran polis ekipleri, sürücülere para cezası uyguladı. Denetimde 1530 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 81 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 3 kişi ise yakalandı.


- Manisa
Manisa'da helikopterli trafik denetimi
Manisa'da helikopterli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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