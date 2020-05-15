Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi
Manisa'da polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
15.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:58
Manisa'da polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik uygulamasına katıldı.
Jandarma helikopteri ile Manisa-Turgutlu, Manisa-Uşak E-96 kara yolu üzerinde trafik akışı kontrol edildi.
Kurallara aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 163 araç kontrol edildi.
Kaynak: AA