Manisa'da Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu, 6 kişi yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Güneş Mahallesinde yaşayan T.K'nin (51) elinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmaya çalıştığı ihbarı üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu.
T.K. ile tarihi eserin satılması konusunda görüşme yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA