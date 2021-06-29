Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek

Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda hayata geçirilen proje ile 30 bin çocuk ve gence yüzme eğitimi verilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda hayata geçirilen proje ile 30 bin çocuk ve gence yüzme eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Manisa'da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ilk günden itibaren yoğun ilgiye gören proje; Yunusemre Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu, Selendi Yüzme Havuzu, Gölmarmara Yüzme Havuzu, Gördes Yüzme Havuzu, Demirci Yüzme Havuzu, Kula Spor Kompleksi Yüzme Havuzu ile Yunusemre Manisa kız yurdu bahçesi, Şehzadeler Gediz Spor Salonu bahçesi, Akhisar eski Stadyum, Salihli Gençlik Merkezi bahçesi, Kırkağaç Eczacı Anadolu Lisesi, Ahmetli eski Sağlık Ocağı, Köprübaşı Spor Salonu bahçesi, Turgutlu Gençlik Merkezi bahçesine kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor.

5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da katılabildiği projede, eylül ayına kadar yaklaşık 30 bin civarında katılımcıya yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Kurslar, pandemi kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Uzman eğitmenler gözetimindeki kurslarda öğrencilerin ateş ölçümüne, dezenfektasyonuna son derece dikkat ediliyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesinin çocuklar için büyük bir kazanım olacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca organize edilen projede çocuk ve gençlerimiz, hem sporla tanışmış oluyor, hem yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiriyor. Yüzmeyi gençlerimizin ayağına götürüyoruz. Aynı zamanda 7'den 70'e herkese yüzme öğretiyoruz. Çok verimli ortamda çalışmalarımız devam ediyor. Katılımdan çok memnunuz. Bu kapsamda Manisa olarak Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olmuştuk. Bu yıl ise hedefimiz daha fazla çocuğumuzu yüzme ile buluşturmak." diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:47:12. #1.15#

title