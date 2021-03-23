Manisa'da hayvanlarını otlatırken boğanın saldırdığı kadın öldü
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Manisa'da hayvanlarını otlatırken boğanın saldırdığı kadın öldü

23.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:12
Manisa'da hayvanlarını otlatırken boğanın saldırdığı kadın öldü

Manisa'nın Gördes ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan Emine Yıldız, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan Emine Yıldız, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran Emine Yıldız (53), bir boğanın saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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