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Manisa'da hayvan sağlığı ekibi iş başında

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren hiçbir aksaklığa meydan vermeksizin hayvan sağlığı hizmetlerini, aşılama ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Manisa'da hayvan sağlığı ekibi iş başında
15.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:01

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren hiçbir aksaklığa meydan vermeksizin hayvan sağlığı hizmetlerini, aşılama ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

İl ve 17 ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanlarından oluşan toplam 174 kişilik hayvan sağlığı kadrosu, mesai mefhumu gözetmeksizin haftanın her günü Manisa'nın her noktasında faaliyet göstererek eksiklikleri tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor. Bir yandan salgın hastalıklara karşı aşılama çalışmalarını yürüten hayvan sağlığı ekipleri, diğer yandan hayvanların küpelenmesi ve kimliklendirilmesini de gerçekleştiriyor.

İl genelinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "2020 yılı başından bu yana ekiplerimiz ilimizde bulunan büyükbaş hayvanlara toplam 390 bin doz, küçükbaş hayvanlara ise 206 bin doz aşı uygulamıştır. Bu süre içerisinde yaklaşık 100 bin hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alınmıştır. Müdürlük olarak söz konusu salgın sürecinde, güvenilir gıda ve sürdürülebilir hayvancılık için yoğun bir gayret gösterdik. Bakanlığımız bünyesindeki çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin üretime devam etmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması adına Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan gelen şikayet, öneri ve talepleri ekibimiz değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Salgın hastalıklarla mücadelenin en önemli ayağını oluşturan aşılama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Hayvanların tanımlanması için küpeleme faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. Kanatlı kümeslerimizdeki biyogüvenlik kontrollerinin yanı sıra, insanımızın kalıntısız ve sağlıklı hayvansal gıda tüketebilmeleri için kalıntı izleme programları da aksatılmadan yürütülüyor. Salgın, her sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de birçok risk faktörünü ortaya çıkarmış olmasına rağmen bizler tüm riskleri göğüsleyerek ülkemiz ve ilimiz için fedakarca çalışmaya, hizmetlerimizi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dahil olmak üzere sürdürmeye devam ettiriyoruz. İlkemiz, sağlıklı üretim ve halk sağlığı için sağlıklı hayvanlardır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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