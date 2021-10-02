Manisa'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Kore Gazisi Mehmet Közcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz mahallesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 91 yaşındaki Gazi Közcan için askeri tören düzenlendi.

Irlamaz Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Közcan'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu temsilcisi Ahmet İlter ile diğer ilgililer ve yakınları katıldı.