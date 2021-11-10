Manisa'da hayat 09.05'te durdu

MANİSA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında düzenlenen törende anıldı. Anma töreninde sirenlerin çalmasıyla birlikte Manisa'da hayat 2 dakika boyunca durdu.

Manisa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında düzenlenen törenle anıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende protokol tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni sonrası sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Cadde ve sokaklarda, evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulunan vatandaşların yanı sıra, seyir halindeki araçların sürücüleri, trafikte kontak kapatarak saygı duruşunda bulunması dikkat çekti. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı sonrası tören sona erdi.

Manisa Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol Fatih Sergi Salonunda açılan ve Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdür Ömer Uslusoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA