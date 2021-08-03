Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Arkadaşlarıyla 23 Temmuz'da serinlemek için bir otelin havuzuna giren ve burada boğulma tehlikesi geçiren Jeopark Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Abdulsamet Kurt (17), tedavi gördüğü Alaşehir ilçesindeki özel hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Kurt'un cenazesi, Kula'nın Dereköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kurt'un ailesi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Jeopark Kula Belediyespor'dan takım arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan, söz konusu otelin sahibi M.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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