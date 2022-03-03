Manisa'da havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı - Haberler

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Manisa'da havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Laleli Mahallesi'nde devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiğini gördü.

Bekçilerin "dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı.

Bekçilerin takibi sonucu aynı mahallede yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y'nin (35) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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