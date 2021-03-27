Manisa'da havadan trafik denetimi yapıldı
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Manisa'da havadan trafik denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da havadan trafik denetimi yapıldı

Manisa'da helikopterle yapılan denetimlerde trafik ihlali yaptığı belirlenen 66 araç ile sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

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Manisa'da helikopterle yapılan denetimlerde trafik ihlali yaptığı belirlenen 66 araç ile sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle, Salihli, Gölmarmara, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinden geçen devlet kara yollarında yapılan denetime emniyet ve jandarma ekipleri karadan destek verdi.

Havadan 1207 aracı kontrol eden ekipler, ihlal yaptığı belirlenen sürücü ve araçları, yol güzergahlarındaki ekiplere bildirdi. Denetimlerde 66 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

Havadan trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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