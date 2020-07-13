Manisa'da havadan trafik denetimi Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar-Salihli kara yolunda helikopter destekli trafik denetiminde 23 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar-Salihli kara yolunda helikopter destekli trafik denetiminde 23 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Jandarma birimleri, Akhisar-Salihli arasından bulunan 62 kilometrelik yolda havadan ve karadan denetim yaptı. Denetimlerde 36 jandarma personeli 14 nokta da uygulama yaparken, 660 araç kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadığı havadan tespit edilen 23 sürücüye cezai işlemler uyguladı.

Havadan trafik denetimlerine önümüzdeki günlerde de devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA