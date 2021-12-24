Manisa'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da hava destekli trafik denetiminde 104 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yollarında havadan trafik denetimi yapıldı.

Yerden 9 jandarma trafik timi, 6 asayiş timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 trafik ekibinin katıldığı denetimde 58 personel görev aldı.

823 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde trafik ihlali yapan 104 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi ve aranan bir şüpheli yakalandı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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