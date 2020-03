Manisa'da hastalar 'manevi terapi' ile moral buluyor Manisa'da hastalar 'manevi terapi' ile moral buluyor "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmetiyle hasta ve hasta yakınlarının motivasyonlarının arttığı görüldü Hasta yakını Hasan Karakuzey: "Kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz.

MANİSA - Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında verilen "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti Manisalı hasta ve hasta yakınlarına da moral kaynağı oldu. Birebir görüşme ve toplu görüşmelerle desteklenen hizmet sonrası hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarının da arttığı görüldü.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti verilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren Manevi Destek Birimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan uzmanlar tarafından hastalarla iletişim, hasta psikolojisi, dini danışmanlık ve manevi destek gibi konular eğitime tabi tutuluyor. Eğitimlerini tamamlayan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görevlendirildikleri hastanelerde hastalarla birebir görüşmeler yapıyor.

Manisa'da şu an için sadece Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde uygulanan proje ile Manevi Destek Uzmanı Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Şükrü Akdağ tarafından hasta ve hasta yakınlarına ve hastane personeline dini motifleri içeren sabır, tefekkür, dua pratiği, kader anlayışı ve inancı gibi dinsel - manevi temaların yer aldığı bilgilerle Moral, motivasyon desteği sağlanıyor. Manevi Destek Uzmanı Akdağ, haftanın belirli günleri hastanede hastalara ve hasta yakınlarına birebir görüşmeler yaparken, hastane dışında evde bakım gören hasta ve onların yakınlarını da ziyaret ederek manevi destek veriyor. Ayrıca program kapsamında Akdağ tarafından toplu görüşmelerle de hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriliyor.



"Kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz"

Babası Alzheimer hastası İsmail Karakuzey'e refakat eden Hasan Karakuzey, Manevi Destek Programı ile rahat hissettiklerini belirterek babasının hastalığı hakkında bilgi verdi Karakuzey, "Babamın 3 sene öncesine dayanan bir hastalık süreci var. Başlangıç olarak standart yaşantısını yaşarken Alzheimer neticesinde arkasından Parkinson ile beraber babam tamamen vücut fonksiyonlarını ve diğer sağlıklı beslenme faaliyetlerini kaybetti. Hareketsizliğe bağlı vücut yaraları oluştu. Buna bağlı olarak yutkunmadaki zorluktan dolayı akciğer enfeksiyonuyla beraber bir yoğun bakım sürecimiz oldu. Ondan sonra da palyatif bakımına yönlendirildik" dedi.

Projeyi olumlu bulduğunu belirten Karakuzey, "Gayet güzel bir proje. Burada kapalı bir ortamda 24 saatinizi hastanıza veriyorsunuz. Bu süreçte normal günlük yaşantınızdan feragat ediyorsunuz. İnsanın bunaldığı, buhran geçirdiği zamanlar var. Çok şükür öyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu projenin fevkalade faydası oldu. Her türlü soru ve cevap şeklinde yöntemimiz var. Ara ara bizleri ziyaret ediyorlar. Onlarla diyaloglarımız oluyor. Hastanın durumuna göre anlatımları oluyor. Kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz. Hastalığın getirisiyle biz de kendimizi hasta etmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"Hastaların odalarına girdiğimizde tebessüm etmesi bizi memnun ediyor"

Hastaların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla görev yaptıklarını belirten Manevi Destek Uzmanı Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Şükrü Akdağ, "Bu hizmet Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokolle başladı. Biz burada hastalarımıza, hastane personelimize içindeki bulundukları sıkıntılı ve üzüntülü durumlarla başedebilmeleri adına moral vermek, motive etmek, manevi destek sağlamak, dini konularda sorabilecekleri soruları cevaplandırmak adına buradayız" dedi.

2 yıldır hastanede görev yaptığını söyleyen Akdağ, "2 yıla yakın süredir hastanede görev yapıyoruz. Hastalardan hiç olumsuz geri dönüş almadık. Belli bir süredir burada tedavi gören hastaların odalarına girdiğimizde onların tebessüm etmesi ve haftanın o günü gelsin de kendilerini ziyaret edelim gibi bir beklenti içerisinde olması bizi memnun ediyor" diye konuştu.

Her gün 2 servisi ziyaret ettiklerini belirten Akdağ, "Her gün 2 servisi dolaşıyoruz. Her serviste 30 oda var. Bazı odalarda 2 hasta var. Günde 40 veya 50 hastayı ziyaret ediyoruz. Aylık ise 40-50 hastayla da birebir görüşme yapıyoruz. Bunun dışında hastanede Çarşamba günleri evde sağlık biriminin yönlendirdiği belirlediği 3 hastayı evde ziyaret ederek onlarla görüşme yapıyoruz. Bir de Perşembe günleri özel bir programımız oluyor. Palyatif hasta yakınları ve diğer birimlerden de hasta yakınlarının katılımıyla moral ve motivasyon eğitimi altında 1 yıldır hiç ara vermeden sürdürdüğümüz programımız var. Burada hastalara ve hasta yakınlarına bu durumla baş etme noktasında hayattan vazgeçmeme noktasında beraber sohbet ediyoruz. Burada işlediğimiz konular; hayata geliş gayemiz, sabır, şükür konularında hasta ve hasta yakınlarıyla görüşme yapıyoruz" diye konuştu.



"Olumlu dönüşler alıyoruz"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kronik hastalıkların artmasıyla birlikte hastanede yatış sürelerinin de uzadığı ve insanların psikolojik yıpranmaları sonucu Manevi Destek Birimlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Zeren, "Hastanemizde Temmuz 2018'den bu yana bu proje Manevi Destek Birimimiz tarafından sürdürülüyor. 2002 yılından bu yana teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler neticesinde kronik hastalıkların artmasıyla bakımlar da arttı. Tedavi alternatiflerinin artmasıyla hastanede kalış sürelerini uzattı. Dolayısıyla kronik hastalıklarla beraber oluşan psikolojik yıpranmalar neticesinde manevi destek birimine ihtiyaç duyuldu. Manevi Destek Birimimiz de bu tarzda olan hastalara ve hasta yakınlarına destek vermekte. Hastanemiz bünyesinde biz haftanın 3 günü hastaneyi dolaşarak Manevi Destek Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarımıza destek veriyoruz. Yaklaşık 40 hastaya hizmet veriyoruz. Ayrıca da birebir görüşmelerimizde de özellikle durumu ciddi olan hasta ve hasta yakınları ve bu desteği gerçekten almak isteyenlerle bizim Manevi Destek Birimimizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı personelimizle beraber görüşmelerimiz gerçekleşiyor. Burada da aylık olarak 50 kişiye ulaşıyoruz. Bunun haricinde evde sağlık ekibimizle beraber yürüttüğümüz çalışmamız var. Belirlenen hastalar ve hasta yakınları bu birimle beraber Manevi Destek Birimiyle beraber ziyaret ediliyor. Bu ziyaretlerimizi de haftanın 2 günü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olumlu dönüşler aldıklarını belirten Op. Dr. Zeren, "Tarafımıza ulaşan olumlu geri dönüşler var. Kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, uzun tedavi gören hastalar bu birimden yararlanıyor. Ağrısı insanın psikolojisini bozmuş, bu hasta artık başka şeylerden medet umuyor. Manevi Destek Programına alarak bu hastalara bir de manevi açıdan, dini açıdan olumlu destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA