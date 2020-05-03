Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi
03.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:58
Demirci'den Salihli'ye hasta taşıyan ambulans devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Demirci'den Salihli'ye hasta taşıyan ambulans devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre Demirci'den Slaihli'ye hasta nakili yapan ambulans, Arpacı Mahallesi Aydoğan mevkisinde şiddetli yağışın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Ambulansın sürücüsü, 2 sağlık personeli ve hasta, kazadan yara almadan kurtuldu.
Hasta, Köprübaşı İlçe Hastanesine bağlı ambulansla Salihli'ye götürüldü.
Kaynak: AA