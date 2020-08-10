Manisa'da haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Manisa'da haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Manisalıların yaz mevsiminde karasinek, sivrisinek ve benzeri haşerelerle ilgili sorun yaşamaması için il genelinde yoğun bir şekilde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa'da haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
10.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:44

Manisalıların yaz mevsiminde karasinek, sivrisinek ve benzeri haşerelerle ilgili sorun yaşamaması için il genelinde yoğun bir şekilde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde vatandaşların yaz mevsimini rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını dört koldan sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmalarında da hız kesmiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, karasinek, yakarca ve hamamböceği gibi haşerelere karşı gerekli uygulamaları, program dahilinde periyodik olarak yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların rahatı için çalışmaları gece ve gündüz şeklinde yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, açık alan, yeşil alan ve sulak alanlarda periyodik olarak ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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