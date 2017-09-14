Manisa'da Hande Yener Coşkusu
Manisa'da Hande Yener coşkusuMANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa merkez ve ilçelerinde düzenlediği kurtuluş konserleri kapsamında ünlü sanatçı Hande Yener Soma'da sahne aldı.
Manisa'da Hande Yener coşkusu
MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa merkez ve ilçelerinde düzenlediği kurtuluş konserleri kapsamında ünlü sanatçı Hande Yener Soma'da sahne aldı.
Soma'nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında Hande Yener Soma'da hayranlarıyla buluştu. Nazım Yavuz Stadyumunda binlerce kişinin izlemek için doldurduğu statta yoğun güvenlik önlemleri altında vatandaşlar yerlerini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katıldığı konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar renkli görüntülere tanıklık etti. Hande Yener'in havai fişek gösterileri eşliğinde sahne almasıyla adeta yıkılan Nazım Yavuz Stadyumu tarihi gecelerinden birini yaşadı. Yener'in birbirinden hareketli şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti. Konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün ünlü sanatçı Hande Yener'e çiçek takdiminde bulundu.