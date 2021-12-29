Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandı - Haberler
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Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandı

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki 8 Eylül Caddesi'nde İbrahim Akan idaresindeki 45 D 0135 plakalı özel halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Ali İhsan Ayvalı'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ayvalı, sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayvalı'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü, gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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