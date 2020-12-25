Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
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Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

25.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:26
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki genç yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.K. (54) idaresindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, "Kırmızı Köprü" olarak bilinen İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde karşıya geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akkuş'u Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Akkuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü V.K. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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