Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

05.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:20
Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'nın ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre H.K. idaresindeki 45 AJ 219 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Kavşağı'nda, T.K. yönetimindeki 45 D 0134 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.


Kazada, her iki aracın sürücüleri ile yolcu M.K. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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