Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre H.K. idaresindeki 45 AJ 219 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Kavşağı'nda, T.K. yönetimindeki 45 D 0134 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüleri ile yolcu M.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.