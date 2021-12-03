Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü - Haberler
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Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü.

Kısa sürede halı sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz'ün cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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