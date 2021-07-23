Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) hakkında ihbar alan jandarma ekipleri, Selçikli Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu.

Sorgulamada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.K. gözaltına alındı.

M.K, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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