Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin (38) bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.

A.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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