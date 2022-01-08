Manisa'da hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli hırsızlık, görevli memura mukavemet gibi 20 farklı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen H.A'yı (40) yakaladı.

H.A, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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