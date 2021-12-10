Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Motorize Asayiş ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin (25) bir yakınının evinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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