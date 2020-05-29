Manisa'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı
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Manisa'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı

Manisa'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı Manisa'da korona virüs tedbirleri altında haftalar sonra kılınan ilk cuma namazı havadan görüntülendi Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Manisa'da da vakalar düşmeye başladı" Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin cemaatle ibadete...

29.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:26

Manisa'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı

Manisa'da korona virüs tedbirleri altında haftalar sonra kılınan ilk cuma namazı havadan görüntülendi

Manisa Valisi Ahmet Deniz:

"Manisa'da da vakalar düşmeye başladı"

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin cemaatle ibadete kapatılmasının ardından Manisa'da ilk cuma namazı havadan görüntülendi. Camilerin ve belirlenen noktaların bahçelerinde cuma namazı kılınırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve alınan tedbirler örnek görüntüler oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan beri camilerin cemaatle namaza kapatılmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılındı. Manisa'da belirlenen camilerde ve noktalarda kılınan cuma namazı öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Cemaatin namaz kılınacağı alanlar işaretlenirken, cami cemaati maske takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde cuma namazını kıldı. Manisa Hatuniye Camii bahçesinde kılınan ilk cuma namazı havadan görüntülendi. Ezan okunmasının ardından işaretli alanlarda cuma namazı farzını kılan vatandaşlar daha sonra camiden ayrıldı.

Omuz omuza namaz kılınacak günlerin gelmesini Allah'tan dileyen bir vatandaş, cuma namazının İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

"Manisa'da da vakalar düşmeye başladı"

Kılınan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "2.5 ay sonra ilk cumamızı hep beraber her yerde eda ettik. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Allah'a şükür alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Manisa'da da vakalar düşmeye başladı. Bugün de cemaatimizle birlikte açık alanda sosyal mesafeye dikkat edip, maske takarak hijyenik şartlarda ibadetimizi yerine getirdik. Rabbimize şükür ve dua ettik. İnşallah bu virüsü en kısa zamanda atlatmak için çabalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı cumalar diliyorum" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök da ilk cuma namazını Hatuniye Camii'nde kıldı.

Manisa'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı

Kaynak: İHA

Manşet

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