Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - Haberler | Güncel

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık 58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti Son günlerde artan vakalar sonrası değişen risk haritasına göre, yüksek risk grubunda bulunan iller arasına giren Manisa'da vatandaşlar, pazar günü uygulanacak sokağa...

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti

MANİSA - Son günlerde artan vakalar sonrası değişen risk haritasına göre, yüksek risk grubunda bulunan iller arasına giren Manisa'da vatandaşlar, pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklara akın etti. Emniyet ekipleri ise maske ve mesafe denetimlerini ara vermeden sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa'nın risk grubu değişti. Orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da hafta sonu kısıtlamaları; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlandı. Yeni karara göre, Türkiye'nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, turuncu (yüksek risk) kategoride yer alan Manisa'da yaşayan vatandaşlar ise pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Risk grubu orta seviyeden yüksek seviyeye ulaşan Manisa'da vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu görülürken, mesafe konusunda ise yeterli olmadığı gözlendi. Kentin yeşil alanlarında vatandaşlar mesafe kurallarına dikkat ederken, işlek caddelerde ise yoğun kalabalık dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösterdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar hafta sonu ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen kısıtlamalardan memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise kısıtlamaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı. Kısıtlamaların daha yoğun uygulanması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, virüse karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Özlem Zengin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:43:50. #1.14#
title