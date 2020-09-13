Son dakika haberleri... Manisa'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
13.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:35
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Manisa-Turgutlu Doğu Çevre Yolu'nda, Ahmet Karataş yönetimindeki 45 ACA 576 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Refüjü aşan kamyon, karşı şeride geçip devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.
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Kaynak: AA