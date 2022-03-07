Manisa'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu, sürücüler yaralandı.
Sunay Tekin'in kullandığı 35 CLF 46 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Karakuş'un idaresindeki 16 ANB 70 plakalı panelvan, Manisa- Turgutlu yolunun Manisa Cezaevi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak, şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
AA / Ahmet Bayram - Güncel