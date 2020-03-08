Manisa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Motosiklet, Yunusemre, Manisa, Güncel

Manisa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

08.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:30
Manisa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Engin Deniz'in (23) kullandığı 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Caddesi Uncubozköy Mahallesi kavşağında, 45 UT 105 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Deniz, beraberindeki Tamer Güneş ile araçta bulunan bulunan Dilek Köylü (49) ile Burçak Köylü (21) yaralandı.

Yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz, müdahalelere kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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