Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

V.C.K'nin idaresindeki 45 FS 143 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Menemen Caddesi'nde S.Ş'nin kullandığı 45 E 9822 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü V.C.K, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan V.C.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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