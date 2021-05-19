Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı at arabasındaki iki kadın yaralandı
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Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı at arabasındaki iki kadın yaralandı

Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı at arabasındaki iki kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı at arabasındaki 2 kadın, yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı at arabasındaki 2 kadın, yaralandı.

Alınan bilgiye göre T.Ç. (53) yönetimindeki 34 SY 0255 plakalı hafif ticari araç, Akhisar-Balıkesir yolunun Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında, aynı yönde giden at arabasına arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

At arabasında yaralanan kadınlar S.A. (37) ile D.A. (22), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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