Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

02.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:26

Manisa'nın Salihli ilçesinde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta, el arabasıyla malzeme taşıyan babasının peşinden yola fırlayan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, hafif ticari araç çarptı.

Kazanın ardından sürücü, araçla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, küçük çocuğu, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda çocuğa, M.A. (39) yönetimindeki 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracının çarptığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.A'nın sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı. M.A, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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