Manisa'da hafif ticari araç yandı
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Manisa'da hafif ticari araç yandı

14.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:06
Manisa'da hafif ticari araç yandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir Caddesi'nde M.K yönetimindeki 35 AH 5101 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında yanmaya başladı.

Aracı durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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