Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
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Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Dalbahçe Mahallesi'nde A.S. (50), eğimli yola park ettiği plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracını hareket ettirmek istediği sırada kontrolü kaybetti. Geriye doğru kayan araç, A.S'nin eşi S.S'ye (41) çarparak şarampole devrildi.

Kazada, S.S. ile araçtaki çocukları F.N.S. (12) ve H.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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