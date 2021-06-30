Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli-İzmir yolu Kavaklıdere Mahallesi Osman Akça Çiftliği mevkiinde M.K.G'nın (18) kullandığı 45 ZB 078 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile E.A'nın (14) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım