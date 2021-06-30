Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli-İzmir yolu Kavaklıdere Mahallesi Osman Akça Çiftliği mevkiinde M.K.G'nın (18) kullandığı 45 ZB 078 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile E.A'nın (14) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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