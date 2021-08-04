Manisa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Mert Kağan K'nin (20) kullandığı 80 LU 272 plakalı otomobil ile Abdullah A. idaresindeki 07 AAF 131 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Demirel Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım