Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Eskicami Mahallesi 15. Sokak'ta yaşayan Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı'dan (84) uzun süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kapıyı kırarak eve giren Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride Serpil ve Ali Osman Akıncı'nın cansız bedenlerini buldu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Akıncı çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

İtfaiye, Salihli, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title