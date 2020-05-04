Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı
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Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı
04.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:21

Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar rahat tavırları ile dikkat çekerken, güvercinlerle aynı depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmedi Manisa'da hırsızlar yaklaşık 2 bin lira değerindeki 25 adet cins güvercini çalarak kayıplara karıştı.

Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar rahat tavırları ile dikkat çekerken, güvercinlerle aynı depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmedi

MANİSA - Manisa'da hırsızlar yaklaşık 2 bin lira değerindeki 25 adet cins güvercini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmedi.

Olay, Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı imalatı yaptığı dükkanının bir bölümünde güvercin besleyen A.O. gece saatlerinde kuşlarına bakmak için gittiği işyerinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. Hemen içeriye girerek kuşlarını kontrol eden A.O. kümesin açıldığını ve 25 adet cins güvercinin çalındığını gördü. A.O. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalıp kayıplara karışan 3 kişi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için polisin çalışması sürüyor.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor.

Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Kaynak: İHA

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