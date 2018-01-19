Manisa'da Gösteri ve Yürüyüş Alanlarına Düzenleme

Manisa Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüş alanlarını belirledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde yapılacak gösteri ve yürüyüş alanlarının yeniden belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Bu kapsamda açık yer toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak toplanma yeri Lise Kavşağı ile (Öğretmenevi arkası) Nurcan Sokak (1507) köşesi arasındaki bölüm, yürüyüş güzergahı Kuzey Çevre Yolu (1713 Sokak) İstasyon Kavşağı-Atatürk Bulvarı (Doğumevi kavşağı) Fatih Düğün Salonu önünden Cumhuriyet Alanı'nda sona erecektir.

Toplanma yeri İzmir Caddesi ile Çarşı Bulvarı kesişimi yürüyüş güzergahı Çarşı Bulvarını takiben, Borsa Caddesi (Hatuniye Cami arkasından) Atatürk Bulvarı üzeri, Cumhuriyet Meydanında son bulacak.

Toplanma yeri 19 Mayıs Stadyumu önü, yürüyüş güzergahı Halil Erdoğan Caddesi takiben, Devlet Hastanesi Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Doğumevi Kavşağı, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Alanında sona erecektir.

Açık hava toplantı alanı Kazım Karabekir Mahallesi, 441 Sokak ile 447 Sokak ve 308 sokak arasında kalan boş alanın ve Dere Mahallesi Niobe Ağlayan Kaya yanında bulunan Şehir Antik Tiyatro, dağılma yönleri toplantıların yapıldığı boş alana açılan cadde ve sokaklar.



Toplanma yeri 19 Mayıs Stadyumu önü yürüyüş güzergahı Halil Erdoğan Caddesi, Devlet Hastanesi Kavşağı, Kamil Su Caddesi 716 Sokak'tan Seyfettin Bey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'nda sona erecek güzergah olarak belirlenmiştir."