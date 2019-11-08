Manisa'da gönüllü kadınlar üniversite öğrencilerine anne sıcaklığını yaşatıyor

08.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:46

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan gönüllü kadınlar, Kitap Kahve'de ders çalışan gurbetçi öğrencilere ikramlarda bulunarak anne sıcaklığını yaşatmaya çalışıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesinin bulunduğu ilçede, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlim Yayma Cemiyetinin ortak projesi ile açılan "Kitap Kahve" kısa sürede öğrencilerin ilgi odağı oldu. Haftanın 7 günü açık olan ve 2 bini aşkın kitabın yer aldığı Kitap Kahve'de öğrenciler, ders çalışıp kitap ve gazete okuyor, satranç ve yapboz gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Öğrenciler bu aktiviteleri yaparken bir grup gönüllü kadın da ilçeye eğitim için gelen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Evlerinde hazırladıkları pasta, kurabiye, börek ve çörek gibi yiyecekleri demledikleri çaylarla ikram eden kadınlar, öğrencilerle sohbet ediyor.

Gönüllü kadınlardan Emine Gülsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki eğitim fakültesinde eğitim gören geleceğin öğretmenlerine büyük bir mutlulukla hizmet ettiklerini belirtti. Öğrencilere ders çalışmaya ara verdiklerinde çeşitli ikramlarda bulunduklarını dile getiren Gülsen, şöyle konuştu:

"Onları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz, hepsi bize ailelerinin emaneti. Güzel bir ortamda sakin ve sessiz bir mekanda derslerini çalışıyorlar. Bizler de Demircili kadınlar olarak çoğu gurbetten gelen öğrencilerimize anne şefkati sağlamak istedik. Çocuklarımıza çay ve pasta molası veriyoruz. Onlarla tanışıyoruz, dertleri varsa dinliyoruz, istekleri varsa imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz."

Üniversite öğrencilerinden Adem Açıkgöz ise ailesinin İstanbul'da yaşadığını belirterek "Buraya ders çalışmak, kitap okumak için geliyoruz. Buraya geldiğimizde Demircili annelerimiz de bizlere çörek, pasta ve çay ikram ediyor. Bizlerle sohbet ediyorlar. Uzaktan geliyoruz, annemi 2 aydır görmüyorum, annem kadar olmasa da bize anne şefkatini ve sıcaklığını yaşatıyorlar." dedi.

Demirci halkının öğrencileri çok sevdiğini anlatan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Zafer Öztoprak da devlet yurdunda kaldığını ancak Kitap Kahve'de daha verimli şekilde ders çalışabildiğini aktardı.

Öztoprak, ders çalışırken ikramla karşılaşmanın kendilerini mutlu ettiğini, onların desteğini hissettiklerini ifade ederek sosyal yaşamda da ilçe halkının yakın ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA