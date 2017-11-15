Manisa'da Gönüllü Gençlerden Öğrencilere Sürpriz

Hafta sonu gerçekleşen proje haftanın ilk günü okul öğrencilerine sürpriz oldu. Öğrenciler hem gençlere hem Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Ahmetli Gençlik Merkezindeki gönüllü Üniversiteli gençler, hafta sonu 'Merkezim Her Yerde Projesi' kapsamında Gölmarmara Atatürk İlkokulun bahçesine geleneksel oyunları çizdi ve ardından boyadı. Haftanın ilk günü ise okulu ziyaret eden gönüllü gençler, okulun öğrencilerinden teşekkür aldı. Sürprizi çok beğenen öğrenciler daha sonra gönüllü gençlerle birlikte okul bahçesine çizilen geleneksel oyunları oynadı. Gönüllü gençler bir sürpriz daha yaparak öğrencilere sevimli hayvanların şekillerini de yüzlere boyadı.



Etkinlikle ilgili konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise Merkezim Her Yerde Projesi" nin özellikle kırsalda bulunan okullardaki minik öğrencileri çok mutlu ettiğini dile getirerek; "Bu proje hep sürecek. İlimizde 8 tane gençlik merkezimiz bulunmakta, gerek İl merkezimizde gerekse ilçelerimizdeki gençlik merkezlerimizde gençlerimize yönelik kurslarımız sürmektedir. Merkezlerimizdeki gönüllü gençler bu tür etkinliklerimize katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor. Ayrıca, Gönüllü gençlerimiz boya ve benzeri etkinliklerin yanı sıra sokak oyunları, kitap ve zeka geliştirici oyuncaklarla da çocuklarımızın ufukların açılmasını sağlıyor. Bu konuda katkıda bulunan tüm gençlerimize de teşekkür ediyorum" dedi