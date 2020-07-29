Manisa'da gölette boğulan itfaiye eri toprağa verildi
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Manisa'da gölette boğulan itfaiye eri toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 26 yaşındaki itfaiye erinin cenazesi defnedildi.

Manisa'da gölette boğulan itfaiye eri toprağa verildi
29.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:08

Manisa'nın Kula ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 26 yaşındaki itfaiye erinin cenazesi defnedildi.

İtfaiye eri Cihat Akkaş'ın cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Başıbüyük Mahallesi'ne getirildi. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, itfaiye çalışanları ile mahalle sakinleri katıldı.

Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz sulama göletine dün serinlemek amacıyla giren Cihat Akkaş, boğulmuştu. Akkaş'ın cenazesi, birlikte gölete geldiği arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından bugün sabaha karşı göletten çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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