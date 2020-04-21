Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı - Haber
Saruhanlı, Manisa

Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı

Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı Manisa'da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.

21.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:22
Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı

Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı

MANİSA - Manisa'da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-12-13 Nisan tarihlerinde iki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen parlak daire biçimindeki mavi renkli cisim merak uyandırdı. Akşam saat 09.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görülen cismin görüntüleri sosyal medyada kullanıcılarını da heyecanlandırdı. Kimi vatandaşlar görülen cismi UFO olarak yorumlarken, kimileri de cismin uydu ya da bir yıldız olarak değerlendirdi. Cismi görüntüleyen Halitpaşa Mahallesinden İbrahim Gümüş, "Akşam vakti balkona çıktık. Yanımda çocuklarımda vardı. Gökyüzünde parlak bir ışık vardı ve mesafe bize çok yakındı. İlk olarak drone sandım. Sonra telefonumla video çektim. Yaklaştırdıkça şeklinin değiştiğini gördüm. Bakınca parlak bir yıldız gibi duruyor ama yakınlaştırdıkça Kabe'yi andırdığını gördüm. Fotoğraflarını çekmeye başladım. Kızım da bir yanda video çekmeye devam etti. Bir sonraki gün aynı saatte dışarı çıktık. Ezan vakti yine aynı cismi gördük. Yine cep telefonu kamerasıyla çekince bu sefer de kalp işareti andığını gördük. Son ben bunu arkadaşlarıma gösterdim. Hatta gök bilimci arkadaşlar bulursak gösterelim dedim. İki farklı videonun iki farklı şekli var. Bir tane yuvarlak ortada Kabe ve tavaf yerine benziyor, diğeri de kalp. Üç akşam ardı ardına aynı saatlerde kontrol ettik. Üç akşam da çok farklı şekillerde gördük. İlk akşam koyu maviydi. İkinci akşam hafif buz mavisi rengini aldı. Son akşamda kalp şeklini aldı. Uzaylılar var mı bilmiyorum ama ben olduğuna inanıyorum. Bizim yaşadığımız gibi onların da bir gezegeni olmalı" dedi.

Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haber
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü Haber
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Manisa'da gökyüzünde görülen mavi renkli cisim heyecanlandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:53:05. #1.14#
title