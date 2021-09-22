Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası ile yangın söndürülürken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste, plastik malzemelerin bulunduğu bölümde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tesiste yaşanan patlamalar sonucu fırlayan demir parçalar, tesisin yakınında bulunan bir sitenin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Bu arada dumandan etkilenen site sakinleri ile tesis çalışanları arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma jandarmanın araya girmesiyle son buldu. Site sakinlerinden Aşkın Gülbay ve Tunç Çakmak, aha önce de tesiste sık aralıklarla yangınların çıktığını belirterek tepki gösterdi.


Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Lionel Messi Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 22:12:11. #1.17#