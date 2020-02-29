Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

29.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:41
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ilçesinde Menemen yolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde atık malzemelerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken alevlerin binalara ve çevredeki ağaçlara sıçramaması için önlem alınıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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