Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

29.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:50
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde atık plastik malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yoğun dumanların yükseldiği tesiste, yangının daha fazla büyümemesi için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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